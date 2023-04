Steiner blickt zurück: „Wäre Selbstmord gewesen“

Haas hätte fast alle Sponsoren verloren

Die Entscheidung sich von Mazepin zu trennen war keine leichte, aber unvermeidbar. Der Teamchef erklärt: „Wir waren an einem Punkt angelangt, an dem unsere anderen Sponsoren Haas verlassen hätten, wenn wir jetzt nicht gehandelt hätten. Und wenn wir noch länger gewartet hätten, hätten wir am Ende gar keine Sponsoren mehr gehabt.“ Unterstützung der FIA gab es keine, wie Steiner anmerkt: „Wenn sie sagen, dass bei keinem Grand Prix russische Fahrer erlaubt sind, dann würde das mein Leben sehr erleichtern.“