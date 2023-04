Steiner deutlich: „War das größte Stück Scheiße“

Von 2000 bis 2004 war auch Jaguar in der Formel 1 vertreten, konnte in 85 Rennen allerdings gerade einmal 49 Punkte erobern. Günther Steiner, der 2001 zum Projekt dazugestoßen war, erinnerte sich nun in seinem Buch „Surviving to Drive“, an die erfolglosen Jahre und findet dabei deutliche Worte.