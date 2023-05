Kabine des Grauens - „Ich dusche hier nicht mehr!“

Was sich bis heute, nun bald ein Jahr später, getan hat? Nicht viel. Es stinkt weiter bis zum Himmel - der Grund: Schimmel! Denn dieser wurde nach wie vor nicht beseitigt. Im Gegenteil: Er hat sich nun in den Duschen sogar ausgebreitet (siehe Titelfoto). So sehr, dass es nicht nur die eigenen, sondern auch Gäste-Spieler davor ekelt. „Ich dusche mich hier nicht mehr!“, ärgerte sich zuletzt ein Akteur.