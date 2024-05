Attentat wird Slowakei noch stärker radikalisieren

Es liegt in der Hand der Politik

Nach Ansicht von Radoslav Štefančík, Politikwissenschaftler an der Wirtschaftsuniversität Bratislava, hängt die Situation davon ab, wie das Attentat von den meinungsbildenden Politikern wahrgenommen werde. „Dies könnte der Moment sein, in dem die Gesellschaft begreift, dass Politik nur Kleinkriege führt und es keinen Grund gibt, Hass gegeneinander zu verbreiten“, sagte er der „Pravda“.