Armut: Nehammer bringt Kern-Vergleich ins Spiel

Armutsstatistik blieb aber gleich

In etwa gleichgeblieben dürfte laut der Analyse allerdings die Armutsstatistik sein - trotz der anderen Ausgangslage. Demnach galten im Jahr 2022 in Österreich 1.555.000 Menschen als von Armut und Ausgrenzung gefährdet. Im Jahr 2017, also zu Kerns Zeiten, war das bei 1.563.000 Menschen der Fall. Es waren also sogar um die Spur mehr. Anders ist jedoch, dass der Trend vor sechs Jahren in Richtung weniger Armutsgefährdung ging. Heute ist das umgekehrt.