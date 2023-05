Luxemburger verprügelte seinen Stiefbruder in spe

„Wir mögen uns nicht sonderlich“

Tags darauf habe ihm sein damaliger „Stiefbruder in spe“ eine Sprachnachricht geschickt, in der er ihm mitteilte, dass er ihn windelweich schlagen werde. „Ich wollte gerade in meine Wohnung, da kam er schon auf mich zu. Ich habe ihn noch gewarnt. Dann habe ich ihm Faustschläge und Tritte versetzt“, so der Beschuldigte. Zwar räumt er ein, dass sein Verhalten nicht in Ordnung gewesen sei, begründet dies jedoch mit dem Satz: „Wir mögen uns nicht sonderlich.“ Wegen der Schläge verurteilt ihn der Herr Rat zu einer teilbedingten Haftstrafe von sieben Monaten und erteilt ihm die Weisung auf eine Psychotherapie. Die Drohung gegen die Ex-Lebensgefährtin seines Vaters wird in einem weiteren Prozess verhandelt.