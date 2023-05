Frau ließ „Ex“ mit Baseballschlägern verprügeln

Fahndung nach den Tätern

Mehrere Streifen der Polizei leiteten sofort Fahndungsmaßnahmen nach den amtsbekannten Tatverdächtigen ein. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben wurde einer der beiden Tatverdächtigen (26) sowie die Komplizin (24) in deren Wohnung in Kapfenberg festgenommen. Bei der anschließenden Vernehmung konnte der dritte Tatverdächtige ausgeforscht und in den späten Abendstunden festgenommen werden.