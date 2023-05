„Es braucht härtere Strafen für die Klima-Kleber!“

Ungeachtet des tragischen Vorfalls setzten die Aktivisten am Donnerstag ihre Aktionen unvermindert recht ungerührt fort – und das an drei neuralgischen Punkten im Wiener Morgenverkehr: Auf den Asphalt gepickt wurde auf der Schüttelstraße, der Donaukanal Straße und am Mariahilfer Gürtel. Wie in den Tagen zuvor kam es zu massiven Staus mit Mega-CO2-Ausstoß.