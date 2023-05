Klimakleber legen Verkehr erneut lahm

Auch am Donnerstag haben Aktivisten der Letzten Generation eine Klebeaktion in Wien durchgeführt. Und das, obwohl der Wirbel rund um einen Todesfall am Mittwoch noch nicht abgeflaut ist: Ein Patient in Niederösterreich war verstorben, ein Einsatzwagen der Wiener Berufsrettung soll durch die Klimaaktivisten aufgehalten worden sein. Diese wehren sich gegen die schweren Vorwürfe und betonen, kein Rettungsfahrzeug blockiert zu haben.