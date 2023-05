Aktivisten blockieren Rettungsauto - Patient tot

Letzte Generation gibt „Fehler“ zu

Der Sprecher der „Letzten Generation“ Florian Wagner gab am Mittwoch zu, dass „ein Fehler passiert ist“. „Wir haben heute in der Hektik vor der Aktion nicht in der Leitstelle der Rettung angerufen und über unsere Aktion informiert“, so Wagner. Zuvor hatte die „Letzte Generation“ die Vorwürfe dementiert. Es sei am Verteilerkreis nach „Auskunft der Menschen weit und breit kein Rettungsfahrzeug in Sicht“ gewesen, hieß es in einer ersten Stellungnahme der Aktivisten.