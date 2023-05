Pistolen-Räuber flohen mit Asia-Köstlichkeiten

Die Salzburger Polizei hat nun einen Überfall auf einen Essensauslieferer vom vergangenen Februar geklärt. Die beiden mutmaßlichen Täter sitzen in Untersuchungshaft. Das Duo hatte am 24. Februar asiatisches Essen bestellt und den Lieferanten dann mit einer Pistole „begrüßt“. Der total verschreckte Mann ließ das Essen fallen und suchte das Weite. Geld erbeuteten die Täter nicht, der Wert des Essens belief sich auf etwa 60 Euro, sagte eine Polizei-Sprecherin am Donnerstag.