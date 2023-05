Explosion und brennende Fahrzeuge in Mailand

Das Feuer wurde Berichten zufolge durch eine Explosion in einem auf der Straße geparkten Lieferwagen verursacht. Die Feuerzungen griffen auf fünf in der Nähe geparkte Autos und auf ein Gebäude über. Laut italienischen Medien gab es zumindest einen Verletzten, der Verbrennungen an einer Hand erlitt - der Mann wurde zu weiteren Untersuchungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.