Kärntner Kinderbuchautoren wecken Neugierde

Abenteuer im Kopf erleben, Unterhaltung genießen, Wissenswertes fürs Leben vermitteln: Bücher vermögen so vieles. Und das Vorlesen und selbst Lesen kann nicht früh genug beginnen. Damit es immer wieder neue gute Literatur gibt, sind die Kärntner Kinderbuchautoren kreativ. Am Freitag, 12. Mai, präsentieren sie sich und ihre Werke im Europahaus in Klagenfurt.