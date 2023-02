Vier Kinder und die Muse: 12 Bücher für Kleine

Ich will, ich will ein Tier - oder lieber ein MaPa

In „Immer bin ich so allein“ erzählt sie vom Buben, der ein Tier will. Es soll groß sein, grau, lang, einen Schwanz und scharfe Zähne haben - also ein Tigerwolf oder ein Schildwurm oder eine Haischlange, ganz klar. „Dann stellt sich heraus: Er will eigentlich ein MaPa - mehr Zeit mit Mama und Papa“, verrät Caroline, die (derzeit) für die Zwei- bis Sechsjährigen schreibt.