Zwei radelnde „Grenzgänger“ als Vogelexperten

240 Vogelarten, gezählt von 90 Teams und 46 Solo-Racern sowie ein erreichtes Spendenvolumen von mehr als 8000 Euro – die Bilanz des zwanzigsten „Austrian BirdRace“, das am vergangenen Wochenende stattfand. Und am Siegerstockerl des ornithologischen Wettbewerbs ein oberösterreichisches Team: die beiden 27-jährigen freiberuflichen Biologen Florian Billinger aus Obernberg am Inn und Bastian Thom aus dem bayrischen Kelheim gingen unter dem Namen „Die Grenzgänger“ auch ganz buchstäblich an ihre Grenzen. Sie beobachteten in 19 Stunden am Unteren Inn an der Staatsgrenze zu Deutschland 126 Vogelarten, darunter Raritäten wie den Kuhreiher oder die Zwergscharbe. Die Wegstrecke von 70 Kilometern legten die beiden natürlich mit dem Fahrrad zurück.