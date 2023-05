Russland/Ukraine: „Goliath wankt, David brilliert“

Verletzte Soldaten bei Drohnenangriff in russischem Grenzgebiet?

Auch auf eigenem Staatsgebiet gerät Russland zunehmend in Bedrängnis. Nun wurde ein Militärstandort in der westrussischen Region Woronesch von zwei Drohnen attackiert. Der Angriff wurde laut Gouverneur Alexander Gussew abgewehrt. „Eine ist durch die Einwirkung der Flugabwehr vom Kurs abgekommen und abgestürzt, die andere wurde durch Beschuss zerstört.“