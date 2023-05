Anlagebetrüger muss für sechs Monate hinter Gitter

Jeder Märchenerzähler könnte bei ihm in Lehre gehen: 30 Monate hinter Gittern, sechs davon scharf das Urteil über einen Anlagebetrüger aus, der am Dienstagabend in Steyr verurteilt wurde. Weil sich der 46-Jährige Bedenkzeit nahm, ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Er soll laut Anklage mit zwei Komplizen 103 Opfer mit Lügen über Krypto-Investitionen ausgenommen haben.