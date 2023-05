Polizei eskortierte junges Raub-Opfer ins Gericht

Mit stoischer Ruhe versuchte der Richter das Strafverfahren durchzuführen: Schwerer Raub und schwere Nötigung lauteten die Vorwürfe gegen die angeklagte Schülerin (14). Laut Anklage soll sie am 31. Jänner im WC der McDonalds-Filiale am Südtiroler Platz in Salzburg einen gleichaltrigen Jugendlichen mit zwei Freunden - darunter ein 13-Jähriger - ausgeraubt haben. Sie soll ein Messer gezückt, Drohungen ausgesprochen und Jacke, Haube und Kopfhörer erbeutet haben.