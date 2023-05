Leknessund schlüpft nach 4. Etappe ins Rosa Trikot

Der Belgier stemmte sich nicht mit aller Kraft gegen die Ausreißer und den Verlust des Leadertrikots. Vielmehr konzentrierte er sich erfolgreich darauf, dass ihm Roglic keine Zeit abnahm. Am Mittwoch starten die Radprofis in der Region Kampanien auf der fünften Etappe zwischen Atripalda und Salerno. Die Italien-Rundfahrt endet am 28. Mai mit der Schlussetappe in der Hauptstadt Rom.