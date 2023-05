Die Welt ist auf St. Pöltens Bühne zu Gast

Auch in der kommenden Spielzeit setzt das Landestheater Niederösterreich auf das, was Menschen verbindet: Auf Gemeinsamkeiten wie auf die Offenheit für unterschiedliche Kulturen (als Signal an die schwarz-blaue Regierung im Land). So vielfältig wie die Welt an sich, präsentiert sich auch das neue Programm auf der St. Pöltner Bühne – mit kleinen und auch großen Sensationen.