Ein Hauch von Great Britain mitten in St. Pölten

Die Frage des Abends lautete: „How do you do?“ Und ist am Ende recht einfach zu beantworten: Wunderbar! Denn was 1913 als Musical „My fair Lady“ begann, zeigt sich knapp 110 Jahre später mit „Pygmalion“ auf der Bühne des Landestheaters wild, frech, überraschend, humorig und ebenso musikalisch. Ruth Brauer-Kvam (Regie) lässt im entstaubten Klassiker von George Bernard Shaw mit klangvoller und kongenialer Schützenhilfe ihres Mannes aber nicht nur die Puppen tanzen.