Die Hemmschwelle in den Spitälern wird niedriger

Am Landeskrankenhaus Bludenz (Vorarlberg) tickte am Montagabend ein Patient aus und bedrohte das Personal mit Schlagstock und Klappmesser. Auch eine Schreckschusspistole hatte der Mann dabei. Fälle wie diese sind zum Glück Ausnahmen, doch das Thema Gewalt und Aggression wird in den Spitälern immer präsenter. Was dagegen tun? Hier kommt eine mittlerweile altbekannte Forderung ins Spiel.