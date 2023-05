„Plan war, dass ich gegen den Bankomat fahre“

Lichterloh brannte die Spar-Filiale in Wien-Floridsdorf. Mitten drinnen, ein völlig verkohltes Auto. So sah das Ergebnis des kläglich fehlgeschlagenen Versuches aus, den Bankomat in dem Supermarkt zu knacken. Dafür sitzen nun drei junge Männer in Wien vor dem Richter.