Diebstahl ging schief: Trio fackelte Supermarkt ab

Der Fall hatte im vergangenen Herbst über Tage hinweg für Schlagzeilen gesorgt. In der Nacht auf den 22. Oktober ging in der Jedleseer Straße in Wien-Floridsdorf aus zunächst unbekannter Ursache ein „Spar“-Markt in Flammen auf. Das weithin lodernde Feuer schreckte Anrainer aus dem Schlaf, die Wiener Berufsfeuerwehr hatte alle Hände voll zu tun, um den Großbrand einzudämmen.