China warnt Kanada: „Provokationen einstellen“

Ein mutmaßlicher Einschüchterungsversuch eines kanadischen Abgeordneten durch Peking hat zu einem diplomatischen Schlagabtausch zwischen China und Kanada geführt. Im Gegenzug für die Ausweisung des chinesischen Diplomaten Zhao Wei am Montag aus Kanada reagierte das chinesische Außenministerium am Dienstag mit drastischen Worten und forderte seinerseits eine kanadische Diplomatin in Schanghai auf, die Volksrepublik zu verlassen.