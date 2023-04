Trudeau wirft China „Sklavenarbeit“ vor

Der billigere Preis für Lithium aus China geht nach Darstellung von Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau auf Zwangsarbeit zurück. „Wenn wir ehrlich sind, in Kanada produziertes Lithium wird teurer sein, weil wir keine Sklavenarbeit einsetzen“, sagte Trudeau am Freitag vor der Denkfabrik Council on Foreign Relations in New York.