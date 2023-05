LinkedIn: Stellenabbau und Rückzug aus China

Das Karriere-Netzwerk LinkedIn von Microsoft will rund 716 Stellen abbauen. „Da der Markt und die Kundennachfrage stärker schwanken und wir aufstrebende und wachsende Märkte effektiver bedienen wollen, erweitern wir den Einsatz von Dienstleistern“, schrieb LinkedIn-Chef Ryan Roslansky am Montag in einem Brief an die Mitarbeiter.