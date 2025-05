Regierungsmitglieder knipsen Selfies mit ESC-Star!

Lafer lädt JJ zum Essen ein

Viel Zeit zum Essen wird JJ einstweilen aber nicht haben, ist der ESC-Gewinner doch bereits am Dienstag in der neuen Ausgabe von „Willkommen Österreich“ bei Stermann und Grissemann zu Gast, bevor er am 6. und 7. Juni im Rahmen der „Starnacht am Neusiedler See“ in Mörbisch zu hören ist.