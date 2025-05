Dreiste Autofahrer-Fallen: ÖAMTC schlägt Alarm

In Wien besonders viele Besitzstörungsklagen

Besonders brisant sei die Lage in Wien, wo sich das Landesgericht für Zivilrechtssachen mit einem Hilferuf an die Öffentlichkeit gewandt habe: Demnach stieg zwischen 2013 und 2023 die Zahl der Besitzstörungsklagen bei Wiener Bezirksgerichten um 75 Prozent von 1657 auf 2869 an, so der ÖAMTC. Vor einigen Wochen habe nun dieses Landesgericht dem ÖAMTC in letzter Instanz recht gegeben.