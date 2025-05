Mann ging in Krems mit Machete auf Partygruppe los

Ein 24-jähriger Tscheche soll am Samstag kurz nach 1 Uhr früh mit einer Machete auf eine neunköpfige Polterergruppe losgegangen sein. Die Polizei wurde per Notruf alarmiert, weil der junge Mann vor der Bahnhofshalle mit einem Buschmesser in der Hand die Gruppe bedrohte.