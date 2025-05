(T)eurofighter

Noch am Montag versprach uns die Regierung: Es werden harte Jahre, doch die Lasten würden gerecht verteilt. Schon am Dienstag wussten Insider zu berichten, dass Österreich trotz des Spardrucks das Budget für Waffenkäufe erhöht. 2025 werden 4,7 Milliarden Euro und damit 18 Prozent mehr für Verteidigung ausgegeben; 2026 gar 5,1 Milliarden Euro. Das könnte Sinn machen. Doch spätestens nach der Lektüre des am 13. Mai vorgelegten Landesverteidigungsberichtes stellt sich Enttäuschung ein.