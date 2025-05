Mit Daten der Eltern teure Handys erschlichen

Der inzwischen 18-Jährige, der im Zuge der Erhebungen nach Kärnten in den Bezirk Feldkirchen umzog, war von Beginn umfassend geständig. Vermutlich aufgrund der Wiederbegehungsgefahr sitzt er nun allerdings in der Justizanstalt Graz-Jakomini in Haft. Vielleicht wird er sich jetzt der Konsequenzen seines Handelns bewusst. Der Schaden, den er verursachte, beträgt immerhin einige 10.000 Euro.