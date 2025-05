Liga-Chaos! Rettet „Erdbeben“ Traditionsverein?

Freuen würde das unter anderem Sampdoria Genau. Der vierfache Pokalsieger, Serie-A-Meister in der Saison 1990/91 und Supercup-Sieger könnte dann den erstmaligen Abstieg in die Serie C doch noch vermeiden. Der Verein dürfte dann nämlich in der Relegation gegen US Salernitana antreten. Frosinone Calcio wäre bei einer Strafe für Brescia in der Serie B sogar direkt gerettet.