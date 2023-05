„Lust und Interesse reichen“ für den Küchenjob

„Der einzige Weg, wie man noch jemanden erreicht“

Dass dadurch ein völliger Neuling in die Küche kommen könnte, nimmt der Koch in Kauf: „Die Zeit für die nötige Einschulung nehme ich mir gerne. Meine ehemalige Hilfe kam aus der Ukraine, konnte am Anfang kein Wort Deutsch und stand davor noch nie in einer Küche. Am Ende hat sie manche Gerichte schon alleine gemacht.“ Auch bei der Frage nach der Stundenzahl – Vollzeit oder Teilzeit – will sich Füreder nicht auf eine fixe Variante versteifen. „Wir freuen uns wirklich über jede Hilfe. Meiner Meinung nach ist das der einzige Weg, wie man jemanden erreicht und von dem Beruf überzeugen kann.“