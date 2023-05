14-Jähriger von Jugendlichen mit Messer bedroht

Ein 14-Jähriger war am Sonntag um 18 Uhr mit einer 13-Jährigen in Feldkirch (Vorarlberg) auf dem Haldenweg in Richtung der dortigen Schrebergärten unterwegs, als das Paar bemerkte, dass es von einer Gruppe Jugendlichen verfolgt wurde. Daraufhin ergriff die 13-Jährige die Flucht, der 14-Jährige harrte unterdessen aus.