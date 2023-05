Radweg in Bregenzerwald kostet über 60 Mio. Euro

Zahlreiche Faktoren sind zu beachten

Was er auf jeden Fall vermeiden will, ist eine „S18 der Radwege zu produzieren“, also eine Straßenverbindung, die dann ewig nicht gebaut wird. Um das zu verhindern, gilt es, sämtliche Kriterien eingehend zu prüfen. Unter anderem Eingriffe in die Natur, Konflikte mit Schutzgebieten, Bodenverbrauch, Höhenmeterdifferenzen und notwendige Baumaßnahmen, um den Radweg auch sicher zu machen. Letzteres ist der größte Faktor bei der Kostenaufstellung, wie Ziviltechniker Michael Gasser am Montag ausführte.