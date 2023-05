Risiko: So viele Österreicher sind alkoholabhängig

12 Liter Reinalkohol pro Person und Jahr

„Gerade in der Pandemie und den damit zusammenhängenden psychischen Belastungen haben sich die Konsumeigenschaften verschärft“, informierte Ewald Lochner, Koordinator für Psychiatrie, Sucht- und Drogenfragen der Stadt Wien in einem Statement. „Österreich ist weiterhin ein Hochkonsumland“, zwölf Liter Reinalkohol pro Person und Jahr seien einer der höchsten Werte in allen OECD-Ländern.