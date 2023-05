Jugendliche kommen immer leichter an Alkohol

Multipler Substanzenmissbrauch

Auch die drei Standorte der Beratungsstelle Clean waren gefragt: 37.268 Leistungen an Klienten und Klientinnen, also etwa psychosoziale Beratungen, Psychotherapien und medizinische Behandlungen wurden von den Mitarbeitern geleistet - im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 5,4 Prozent. Beim Suchtverhalten gab es keine großen Veränderungen. Nach wie vor liegt der multiple Substanzenmissbruch an Platz 1, gefolgt von Cannabis und Opiaten.