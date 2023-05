„Tourismus braucht Akzeptanz der Bevölkerung“

„Entscheidend für erfolgreichen Tourismus“

„Die Tourismusakzeptanz in der einheimischen Bevölkerung ist ein entscheidender Faktor für erfolgreichen Tourismus“, betonte Kraus-Winkler. Nachhaltiger Tourismus dürfe nicht alleine an Ankünften und Nächtigungen gemessen werden, denn ebenso wichtig sei, dass er die Lebensqualität der einheimischen Bevölkerung miteinbeziehe. Ein hohes Maß an Akzeptanz trage maßgeblich dazu bei, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wertgeschätzt und Gäste wohlfühlen. „Dieses Miteinander muss auch künftig sorgfältig ausbalanciert werden“, so die Tourismus-Staatssekretärin.