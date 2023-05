Rendi-Wagner: „Schlag ins Gesicht der Bevölkerung“

„Es ist fünf nach zwölf“

„Der Hut brennt, immer mehr Menschen in Österreich können sich das Leben nicht mehr leisten und dennoch geschieht nichts. So kann es nicht weiter gehen. Eingriffe in die Preise sind dringend notwendig. Es ist fünf nach zwölf“, warnte Rendi-Wagner zuvor in einer Aussendung. Und fügte darin hinzu: „Wenn die Bundesregierung nicht fähig ist, endlich preissenkende Maßnahmen gegen die Rekordinflation in Österreich zu setzen, dann wird die SPÖ bei der Sondersitzung einen Misstrauensantrag gegen die gesamte Bundesregierung einbringen.“