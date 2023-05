Klare Mehrheit der Deutschen will Vier-Tage-Woche

Was gegen Vier-Tage-Woche spricht

Wer eine Vier-Tage-Woche grundsätzlich ablehnt, hat laut Umfrage sehr oft das Gefühl, dass sich an den Arbeitsabläufen nichts ändern würde oder die Arbeit in kürzerer Zeit nicht zu schaffen wäre. Etwa 86 Prozent derjenigen, die keine Vier-Tage-Woche befürworten, wollen ihre Arbeitszeit nicht verkürzen, weil sie Spaß an der Arbeit haben. Rund 69 Prozent dieser Gruppe kann die Arbeit nach eigener Einschätzung nicht einfach einen Tag ruhen lassen. Andere lehnen eine Vier-Tage-Woche ab, weil sie häufig für Kollegen einspringen müssten und rund ein Drittel der Gegner einer Vier-Tage-Woche hat demnach das Gefühl, bei verkürzten Arbeitszeiten beruflich nicht voranzukommen.