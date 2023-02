Viel Anklang für Vier-Tage-Woche in Großbritannien

Nur vier Tage arbeiten bei vollem Lohn: Nach einem sechsmonatigen Pilotprojekt in Großbritannien will die Mehrheit der beteiligten Firmen an dem Konzept festhalten. 56 von 61 Arbeitgebern wollen die Vier-Tage-Woche beibehalten, 18 bestätigten das Konzept sogar bereits als dauerhaft eingeführt.