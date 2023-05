Thiem: „So ist es doch ein bisschen einfacher“

In Mauthausen ist er, im Gegensatz zu den vergangenen drei Duellen gegen Top-Ten-Spieler nun wieder in der Favoritenrolle. „Ich hatte in Monte Carlo zweite Runde, in München Viertelfinale, in Madrid zweite Runde. Also so viele Matches habe ich jetzt nicht gehabt und die will ich mir hier und nächste Woche in Bordeaux holen.“