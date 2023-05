Dominic Thiem: „Das war schon immer mein Traum“

„Ich bin sehr stolz, das war schon immer mein Traum.“ Tennis-Star Dominic Thiem präsentierte heute in der Sehen!Wutscher-Filiale seine eigene Sonnenbrillen-Collection, „Thiem View“. Thiem und die Familie Wutscher sprechen im Krone-Interview über das neue Projekt und die Visionen dahinter. Ob Dominic in Zukunft auch mit Sonnenbrille am Court zu sehen ist?