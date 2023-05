Thiem: „Die Baustellen werden jeden Tag kleiner“

Jetzt geht es retour auf die Challenger-Tour - mit welchem Hintergedanken?

Zum einen ist die Chance, in Mauthausen vor den eigenen Fans zu spielen, cool. Zum anderen habe ich zuletzt trotz verbesserten Leistungen nie mehr als drei Spiele auf einmal gespielt, will mir die nötige Matchpraxis für die French Open holen. Wobei die Situation sicher eine andere ist: In Madrid gegen Tsitsipas konnte ich befreit aufspielen, das wird bei den Challengern nicht so sein. Ich freue mich aber darauf, will bestmöglich vorbereitet nach Paris kommen.