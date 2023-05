Linzer Physiotherapeut macht Dominic Thiem fit

Erster Auftritt am Dienstag

Mit wem der 29-Jährige hingegen von Anfang an top zurechtkommt, ist mit dem Linzer Matthias Kapl sein über die Red-Bull-Schiene engagierter, neuer Physiotherapeut .„Diese Position ist immens wichtig. Natürlich muss die Qualität passen, aber wohl noch wichtiger ist, dass die menschliche Chemie passt - immerhin ist keiner so nah bei mir im wahrsten Sinne des Wortes. Bei uns hat es gleich gepasst“, so Thiem vor den SKE Danube Upper Austria Open. Bei denen am Sonntag mit David Pichler und Matthias Ujva zwei Österreicher den Sprung in die zweite Qualirunde schafften. Am Montag (ab 10 Uhr) wird die Quali fortgesetzt und die 1. Runde eröffnet. Dienstag-Nachmittag legt dann Thiem los!