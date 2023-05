40 Minuten später war plötzlich alles anders

Glaubwürdigkeit litt

Die Glaubwürdigkeit des 50-Jährigen litt aber gehörig darunter, dass knapp 40 Minuten später plötzlich alles anders war. Per Aussendung bestätigte der Westligist, dass im Sommer die Scheidung vollzogen wird! Was Fragen nach der Vorgehensweise des Pongauer Häuptlings aufwirft. Reiter war schließlich explizit nach der möglichen Vertragsauflösung gefragt worden. Darauf angesprochen ruderte er zurück. Seine Erklärung: Die Mannschaft hätte als erstes (Montag) informiert werden sollen, bevor der Verein an die Öffentlichkeit geht. Das gelang in diesem Fall aber nicht. Auch, wenn Reiter alles probiert hatte.