Blaue wollen lieber Experten statt Politiker

Aber auch in öffentlichen Unternehmen wie Salzburg AG, Messe, Gswb, Flughafen und Verkehrsverbund werden die Blauen nun Posten in den Aufsichtsräten belegen. Doch wen schicken die Freiheitlichen? Grüne und Neos hatten diese Posten mit Abgeordneten besetzt. Doch Svazek hatte vor der Landtagswahl im „Krone“-Interview erklärt, lieber auf Experten statt auf Politiker zu setzen: „Politiker gehören nicht in den Aufsichtsrat. Man sollte doch Experten entsenden“, antwortete Svazek auf die Frage, ob sie selbst im Aufsichtsrat der Salzburg AG zu sehen sein wird. Auch bei Personal-Entscheidungen zu mehreren Spitzenjobs im Land dürfen die Freiheitlichen künftig mitreden: So entscheidet sich im nächsten Jahr, ob die Landesumweltanwältin im Amt bleibt und wer neuer Landesamtsdirektor wird.