Vier Kandidaten ringen um den Bürgermeistersessel

Mehr Transparenz gefordert

Dasselbe hat Konkurrentin Alexandra Köngsreiner von der Liste MIR (Miteinander in Reißeck) vor. „Bei uns herrscht ziemlicher Wirbel. Ich stehe für mehr Transparenz und will ein offenes Ohr für Bürger haben - das ist nämlich viel zu kurz gekommen“, behauptet die 51-Jährige, die sich in ihrer ersten Periode im Gemeinderat befindet.