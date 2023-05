Die Spargelsaison hat endlich begonnen

In den vergangenen Tagen konnte auch die Spargelsaison in Ebenthal so richtig gestartet werden. „Wir hatten heuer etwas Verspätung. Durch die kühle Witterung ist der Spargel nur zögerlich gewachsen“, schildert Josef Matschnig von der Kärntner Früchtewelt. Der grüne Spargel wird bei den Feldern in Ebenthal ab sofort täglich von 9 bis 18 Uhr verkauft.